Гол Рашевского в овертайме принес московскому «Динамо» победу над «Ак Барсом»

Московское «Динамо» обыграло «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Казани и завершилась победой гостей в овертайме со счетом 5:4.

Автором победной шайбы в овертайме стал Дмитрий Рашевский, в активе которого 2 (1+1) очка. Также по два балла в активе Ивана Муранова (1+1) и Владислава Михайлова (0+2).

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Динамо М» (Москва) — 4:5 ОТ (3:1, 1:3, 0:0, 0:1)

Голы: Дыняк — 3 (Юдин), 3:20 — 1:0. Петров — 4 (Уил), 4:10 — 2:0. Сергеев — 1 (Муранов, Михайлов), 9:25 — 2:1. Воронков — 2 (Уил, Петров), 10:02 — 3:1. Муранов — 1 (Михайлов, Ефремов), 23:19 — 3:2. Шипачев — 12, 24:03 — 3:3. Миронов — 1 (Рашевский, Педан), 33:57 — 3:4. Панюков — 5 (бол., Коваленко, Кагарлицкий), 36:17 — 4:4. Рашевский — 13 (О`Делл, Войнов), 61:39 — 4:5.

Вратари: Билялов (61:39) — Бочаров (Еременко, 4:10, 46:19 — 46:55, 61:39).

Штраф: 8 — 12.

Броски: 28 (10+6+11+1) — 35 (11+14+8+2).

Судьи: Сергеев, Юдаков.

19 октября. Казань. Татнефть-Арена.