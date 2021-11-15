Рижское «Динамо» дома обыграло «Адмирал»

Рижское «Динамо» победило «Адмирал (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Дубль в составе победителей сделал Петер Тиивола. Еще одну шайбу забросил Джордон Сауторн. У гостей отличились Владислав Ушенин и Евгений Грачев.

«Динамо» набрало 25 очков и занимает десятое место на Западе. У «Адмирала» 17 очков и 12-я позиция на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Голы: Тиивола — 2 (Скворцов, Сауторн), 4:01 — 1:0. Вл. Ушенин — 3 (Вяч. Ушенин), 14:46 — 1:1. Сауторн — 1 (Кулда, Скворцов), 34:08 — 2:1. Тиивола — 3 (Карьялайнен, Зиле), 40:58 — 3:1. Грачев — 4 (Лугин, Шулак), 52:20 — 3:2.

Вратари: Маттссон — Серебряков.

Судьи: Васильев, Кулев.

15 ноября. Рига. «Арена Рига».