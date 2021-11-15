Олимпийский чемпион сравнил 16-летнего Мичкова с Харламовым

Олимпийский чемпион в составе сборной СССР, вратарь Виталий Самойлов в интервью «СЭ» сравнил 16-летнего нападающего сборной России Матвея Мичкова с Валерием Харламовым.

— Иногда в фильмах говорят: «Козырный фраер». Мичков — как раз козырный. Он заставил обратить внимание на себя в 15 лет. Сейчас он играет за взрослую сборную. Он привлекает к себе внимание не только из-за возраста, но и благодаря нестандартному стилю.

Харламов, возможно, был не таким бойцом по началу, но он был нестандартным игроком. Он поехал в Чебаркуль, во вторую лигу, и шнуровал игроков, обводил их по пять раз во время одного эпизода. Попробуй его еще поймать. Канадцы-то сразу нашли прием: поймать на бедро, треснуть по ноге, забить. А потому что он обкатывал их. Мичкову важно справиться с ранней славой. В 16 лет куча адреналина, девушки вьются. Блондин. В плохой компании люди, которые хотят подобраться к большим деньгам, тебе за минуту предложат 150 способов, как все потратить. Если Мичков не зазвездится, он не сломается. Важно влияние родителей, тренера, близких людей. Ему это предстоит пройти как ни крути. Внешние ненужные факторы не должны отвлекать от хоккея, от творчества. Хочется пожелать, чтобы он справился со всеми трудностями на своем пути.