Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итог матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против «Ак Барса» (2:3).

«Жесткая игра соперника? Хоккей сам по себе вид спорта контактный, и сегодняшняя игра — не исключение, — приводит слова тренера сайт КХЛ. — Мы готовились к этому. Играя в свой хоккей, главное — не сбиться на игру соперника. Мы сильны в другом. Установки на гладиаторские бои не было. Играть жестко, без прокатов — всегда игрокам это говорим. Ребята старались, боролись за каждую шайбу, но не все получилось. Я не могу назвать игру соперника грязной, скорее она была жесткая», — приводит слова тренера сайт КХЛ.