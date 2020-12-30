«Нефтехимик» вырвал победу у минского «Динамо» за 48 секунд до конца 3-го периода

«Нефтехимик» победил минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:4. Нижнекамцы дважды уступали в счете, но выиграли второй период со счетом 4:1, а победную шайбу забросили за 48 секунд до конца третьего периода.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:5 (1:0, 1:4, 2:1)

Голы: Принс — 13 (бол., Спунер, Демков), 14:51 — 1:0. Шафигуллин — 4 (Сидоров), 22:25 — 1:1. Сушко — 2 (Демков, Паре), 28:16 — 2:1. Брынцев — 2 (Энлунд, Гудачек), 28:39 — 2:2. Осипов — 4, 35:45 — 2:3. Гудачек — 14 (бол., Энлунд), 38:33 — 2:4. Еременко — 2 (Сушко), 41:16 — 3:4. Еременко — 3 (Протас, Воронин), 58:30 — 4:4. Хайруллин — 9 (Попугаев, Гудачек), 59:22 — 4:5.

Вратари: Фурх (59:22) — Иванников.

Штраф: 6 — 22.

Броски: 31 (9+9+13) — 33 (16+12+5).

Судьи: Гофман, Сидоренко.

30 декабря. Минск. «Минск-Арена». 4599 зрителей.