Минское «Динамо» победило «Барыс»
«Динамо» Минск дома победило «Барыс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:0.
У хозяев забивали Виталий Пинчук, Роман Горбунов и Андрей Стась.
Минский клуб набрал 12 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице «Запада». У «Барыса» — 10 очков и 10-е место «Востока».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо Мн» (Минск) — «Барыс» (Астана) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Пинчук — 5 (бол., Керран), 3:51 — 1:0. Горбунов — 4, 24:03 — 2:0. Стась — 4 (Смирнов, Ковгореня), 41:23 — 3:0.
Вратари: Колосов — Шутов.
Штраф: 12 — 6.
Броски: 35 (11+14+10) — 22 (6+9+7).
Судьи: Гамалей, Юдаков.
2 октября. Минск. «Минск-Арена». 6878 зрителей
Источник: КХЛ
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Металлург Мг – Нефтехимик
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|2.10
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Трактор – Сибирь
|2 : 1 ОТ
|2.10
|18:00
|
Лада – Сал. Юлаев
|3 : 2
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|
Динамо Мн – Барыс
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|
ЦСКА – Витязь
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|
Спартак – Локомотив
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Сочи – СКА
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Куньлунь РС – Динамо М
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