«Динамо» вырвало победу в матче с «Локомотивом»

В матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» победило «Локомотив» (4:3 ОТ). По ходу матча динамовцы уступали 0:3

В составе гостей отличились Артур Каюмов, Рушан Рафиков и Антон Ландер. У динамовцев забивали Оскар Линдберг, Дмитрий Кагарлицкий, Вадим Шипчачев и Михал Чайковски, в активе которого решающая шайба в овертайме.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:3 ОТ