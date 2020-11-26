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«Динамо» вырвало победу в матче с «Локомотивом»

21:59
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В матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» победило «Локомотив» (4:3 ОТ). По ходу матча динамовцы уступали 0:3

В составе гостей отличились Артур Каюмов, Рушан Рафиков и Антон Ландер. У динамовцев забивали Оскар Линдберг, Дмитрий Кагарлицкий, Вадим Шипчачев и Михал Чайковски, в активе которого решающая шайба в овертайме.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:3 ОТ

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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