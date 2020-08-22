«Динамо» из Москвы представило форму на новый сезон
Московское «Динамо» презентовало игровые комплекты на сезон-2020/2021. Новая форма вобрала в себя классику прошлых лет — традиционные элементы и двухполосную графику, сообщает сайт клуба.
?Особое внимание при разработке было уделено воротнику. На него нанесены выведенные из обращения игровые номера и автографы легендарных хоккеистов московского «Динамо» — Виталия Давыдова, Валерия Васильева и Александра Мальцева. Тем самым форма носит и исторический характер, и отдает дань уважения ветеранам клуба.
? Московское «Динамо» презентовало игровые комплекты на сезон 2020/2021! ? Новая форма вобрала в себя классику прошлых лет — традиционные элементы и двухполосную графику. ? Особое внимание при разработке было уделено воротнику. На него нанесены выведенные из обращения игровые номера и автографы легендарных хоккеистов московского «Динамо» — Виталия Давыдова, Валерия Васильева и Александра Мальцева. Тем самым форма носит и исторический характер, и отдает дань уважения ветеранам Клуба. ? Ретроспектива коснулась и надписи «Москва». Она вернулась на джерси в более элегантном виде. Свежее каллиграфическое написание создает гармоничную пару с литерой «Д». ? Фирменный шрифт номеров добавляет форме целостности и продолжает заданную геометрию элементов. Характер цифр обусловлен контрастным начертанием буквы «Д». ? Еще одна фишка — перфорация номеров и логотипа. Отверстия в крупных элементах — не только функциональный прием, способствующий дополнительному отводу влаги, но и декоративный. В результате форма стала более «дышащей», технологичной и при этом современной. ? #МыДинамо #Будьвформе
Дополнительная информация:
https://dynamo.ru/news/116600-v__novyiy_sezon______v__novoy_forme