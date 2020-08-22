«Динамо» из Москвы представило форму на новый сезон

Московское «Динамо» презентовало игровые комплекты на сезон-2020/2021. Новая форма вобрала в себя классику прошлых лет — традиционные элементы и двухполосную графику, сообщает сайт клуба.

?Особое внимание при разработке было уделено воротнику. На него нанесены выведенные из обращения игровые номера и автографы легендарных хоккеистов московского «Динамо» — Виталия Давыдова, Валерия Васильева и Александра Мальцева. Тем самым форма носит и исторический характер, и отдает дань уважения ветеранам клуба.