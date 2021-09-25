Дэвид Немировски: «Получается, прервали и свою серию, и у «Динамо»

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (4:2).

«Понравилась игра, в первую очередь, потому что получились те вещи, которые в последние недели старались отрабатывать на тренировках. Видно, что у команды был хороший настрой, ребята выходили настроенными выиграть этот матч. Вышли, играли хорошо, Тянулин забросил важный гол, который вдобавок стал для него первым в КХЛ, к тому же, наконец, удалось реализовать большинство, что у нас в последнее время не получалось. Здорово, что смогли в конце удержать счет. Но, естественно, есть моменты, которые нужно улучшать, но работа идет. Важно, что смогли прервать серию из четырех поражений подряд, получается, прервали и свою серию, и у «Динамо». Впереди у нас день на тренировку, а потом вновь игра против серьезного соперника», — приводит слова тренера сайт «Динамо».