Алексей Кудашов: «Все матчи выиграть нельзя»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (2:4).

— «Торпедо» поздравляю с победой. Первые два периода они были чуть быстрее нас, ну даже не второй, а больше первый. Не использовали моменты, и соперник нас наказал, — приводит слова тренера сайт бело-голубых.

— С чем связано то, что не успевали в первые два периода?

— Тут много факторов, график сложный, игры через день. У «Торпедо» было на один день больше. Но мы нашли в себе силы биться до конца. Но такое бывает. Когда много факторов сошлось.

— Ваша победная серия прервалась. Обидно или все же это рабочий момент?

— Все выиграть нельзя. Приедем домой, проанализируем, будем готовиться дальше.

— Что вас больше удивило: самоотверженность соперника или плохое большинство вашей команды?

— Когда следишь за своей командой, то за соперником взгляд не успевает.

— В списке бомбардиров у вас одни русские игроки. От легионеров больше ждете?

— Я говорил после прошлой игры, что мы не делим игроков на молодых, старых или легионеров. Какая разница, если у нас в нужный момент разные игроки забрасывают.