Брагин оценил игру СКА в матче против минского «Динамо»

Главный тренер СКА Валерий Брагин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (2:1 ОТ).

— Неплохое начало матча было. Второй период соперник лучше выглядел. Была обоюдоострая игра. Но очень хороший третий период с нашей стороны, поэтому и пришла победа, — приводит слова тренера сайт СКА.

— Почему в составе не было Фантенберга?

— Небольшое повреждение у него.

— Второй матч подряд СКА не может реализовать большинство.

— Это беспокоит. Сегодня в третьем периоде нужно было забивать. Будем работать.

— Довольны действиями Хуснутдинова?

— Доволен.