Брагин оценил игру СКА в матче против минского «Динамо»
22:27
Главный тренер СКА Валерий Брагин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (2:1 ОТ).
— Неплохое начало матча было. Второй период соперник лучше выглядел. Была обоюдоострая игра. Но очень хороший третий период с нашей стороны, поэтому и пришла победа, — приводит слова тренера сайт СКА.
— Почему в составе не было Фантенберга?
— Небольшое повреждение у него.
— Второй матч подряд СКА не может реализовать большинство.
— Это беспокоит. Сегодня в третьем периоде нужно было забивать. Будем работать.
— Довольны действиями Хуснутдинова?
— Доволен.
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