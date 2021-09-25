Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Брагин оценил игру СКА в матче против минского «Динамо»

22:27
Теги:

Главный тренер СКА Валерий Брагин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (2:1 ОТ).

— Неплохое начало матча было. Второй период соперник лучше выглядел. Была обоюдоострая игра. Но очень хороший третий период с нашей стороны, поэтому и пришла победа, — приводит слова тренера сайт СКА.

— Почему в составе не было Фантенберга?

— Небольшое повреждение у него.

— Второй матч подряд СКА не может реализовать большинство.

— Это беспокоит. Сегодня в третьем периоде нужно было забивать. Будем работать.

— Довольны действиями Хуснутдинова?

— Доволен.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Энтони Джошуа — Александр Усик: где смотреть прямую трансляцию боя
«Будь я на трибунах, реагировал бы так же, как и болельщики. Я сам за «Спартак» с детства». Бакаев — о критике фанатов и сборной России
Александр Поветкин: «Буду болеть за Усика и желаю, чтобы он победил»
Бойцовский клуб РЕН ТВ: дата и время начала прямой трансляции, где смотреть
Какие упражнения лучше делать школьникам в начальных классах. Комментирует тренер
vs
0
Офсайд