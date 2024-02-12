Дер-Аргучинцев назвал выступление в НХЛ своей мечтой
Форвард «Трактора» Семен Дер-Аргучинцев рассказал, собирается ли вернуться играть за океан.
«Есть ли мысли вернуться за океан после окончания контракта с «Трактором»? Конечно, есть. НХЛ — это моя мечта. Моя задача — хорошо отыграть здесь два сезона и получить шанс в Северной Америке. Для меня плюсом стало решение приехать в КХЛ, это очень хорошая лига, и здесь ты прогрессируешь как хоккеист. До сих пор у меня хорошие отношения с «Торонто». Я много времени там провел, и в меня многое вложили. Я считаю, что КХЛ и НХЛ похожи в плане стиля игры и мастерства игроков. В КХЛ тоже много крутых хоккеистов. Поэтому игра не особо отличается. В КХЛ более оборонительный хоккей? Какие-то команды играют от обороны, в «автобус». Для меня, по крайней мере, это непривычно, потому что в Северной Америке мало где такое увидишь. В целом в КХЛ атакующий хоккей, и в командах, играющих от обороны, тоже много хороших игроков, умеющих показать себя в нападении», — приводит слова Дер-Аргучинцева «РБ Спорт».
В сезоне-2020/21 Дер-Аргучинцев провел 21 матч за «Торпедо», после чего выступал в Северной Америке.
В нынешнем сезоне 23-летний нападающий провел за «Трактор» 52 игры и набрал 32 (16+16) очков.
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