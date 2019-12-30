Денис Зернов: «Первые смены были тяжелые, а потом уже вкатился»

Нападающий «Авангарда» Денис Зернов провел первую игру в нынешнем сезоне, выйдя на лед в матче против «Трактора» (5:1).

— Приятно вернуться, тем более сыграть свой первый матч сезона дома, в Челябинске, — приводит слова Зернова официальный сайт КХЛ. — На игре были все мои родные и близкие друзья, все меня поддерживали. Вышел на лед с положительными эмоциями. Хорошо готовился, поэтому чувствовал себя отлично. Первые смены были тяжелые, а потом уже вкатился и старался играть от простого. А уверенность потом придет. Партнеры по звену Сергей Широков и Валя Пьянов очень сильно помогали. Против «Трактора» лично у меня не очень всегда матчи складывались, и когда я играл за «Ладу», и когда выступаю за «Авангард». Поэтому хорошо, что выиграли и закончили год выездными победами.