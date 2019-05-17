Денежкин стал игроком "Лады"

"Лада" заключила соглашение с нападающим Александром Денежкиным, информирует пресс-служба клуба. Срок контракта – один год.

В сезоне-2018/19 Денежкин выступал за "Динамо" из Санкт-Петербурга, в котором отметился 22 (10+12) очками в 49 матчах регулярного чемпионата, в 3 матчах плей-офф он очков не набрал.