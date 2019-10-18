Как стало известно «СЭ», «Спартак» и «Трактор» ведут переговоры об обмене форвардами. В Челябинск может поехать латвиец Каспарс Даугавиньш, а в Москву — канадец Кристиан Томас.

Сделка пока не завершена — многое зависит от того, когда нападающий уральцев вернется в строй после травмы. Причина обмена — сложные отношения между хоккеистами и тренерами их команд. Даугавиньш одобрил обмен, Томас тоже хотел бы поиграть под руководством другого специалиста.

Для обоих сезон складывается плохо: латвиец набрал 5 (2+3) очков в 17 матчах, а канадец — 2 балла (1+1) в 11 встречах. Отметим, что ранее Даугавиньш уже выступал под руководством главного тренера «Трактора» Петериса Скудры — в «Торпедо».

КХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика