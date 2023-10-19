Дарьин: «Неплохой хоккей тренерский штаб «Витязя» от нас требует»

Нападающий «Витязя» Александр Дарьин прокомментировал победу команды над «Авангардом» (5:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Я считаю, что мы хорошо выполнили тренерскую установку. При 0:2 не повесили голову, добавили, вышли на оптимальную мощность и добились победы. Чуть тяжело было из-за того, что давно не играл. С легионерами я комфортно себя чувствовал, мы держали шайбу в зоне атаки. А английский подтягиваю. Наверное, не стоит выделять легионеров или русских — вся команда здорово сыграла. Неплохой хоккей тренерский штаб от нас требует: не играем в откат, все вперед, там нам разрешают творить. Такой хоккей мне нравится», — цитирует пресс-служба лиги Дарьина.

«Витязь» прервал четырехматчевую серию поражений и занимает 11-е место в Западной конференции, набрав 12 очков в 20 матчах. «Авангард» идет на 6-й строчке в Восточной конференции, имея в активе 22 очка.