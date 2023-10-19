Кравец: «В КХЛ нет рядовых матчей»
Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Витязя» (2:5) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Мы старались настроить ребят, говорили, что основной будет психология. Но в зачет нам только первый период. Отыграли его хорошо, но дальше решили, что так будет продолжаться, и затем сыграли безобразно. Понимаем ошибки, понимаем, что нужно сделать, и уверен, что со своими прямыми конкурентами будем играть иначе. Честно говоря, мне кажется, что в КХЛ нет рядовых матчей. Каждая игра имеет значение. Настраивались, как всегда, как на все команды. Те эмоции, которые команда получила во время прошлой встречи с «Локомотивом», должны наоборот придавать сил, а не выхолащивать. Мы не имеем права играть, как сегодня, на глазах тех людей, которые за нас болеют», — цитирует пресс-служба лиги Кравца.
«Витязь» прервал четырехматчевую серию поражений и занимает 11-е место в Западной конференции, набрав 12 очков в 20 матчах. «Авангард» идет на 6-й строчке в Восточной конференции, имея в активе 22 очка.
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