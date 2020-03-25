Данис Зарипов — о завершении сезона: «Если мы сейчас не обезопасим сами себя, последствия могут быть очень серьезными»
Форвард «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал досрочное завершение плей-офф КХЛ из-за коронавируса.
— Лига приняла правильное решение — в связи с происходящим по всему миру, в нашей стране: случаев заболевания коронавирусом в России хоть и немного, но они выявляются, — приводит слова Зарипова официальный сайт клуба. — Если мы сейчас не обезопасим друг друга и самих себя, последствия могут быть очень серьезными, масштабы распространения заболевания — более глобальными.
Я считаю, всей хоккейной семьей мы должны отнестись к этому с большой ответственностью и пониманием, сохранять своих близких, а особенно пожилых людей, и помочь им в это тяжелое время.
?По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 428 220 человек. Умерших — 19 101, выздоровевших — 109 241. В России на данный момент 658 случаев заражения, умерших нет.
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