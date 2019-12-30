Даниил Журавлев: «За «Ливерпуль» с 2008-2009 года, как только начал что-то понимать в футболе»

Защитник «Ак Барса» Даниил Журавлев в интервью «Известиям» признался, что в футболе болеет за «Ливерпуль».

— Есть какие-то развлечения вне хоккея?

— Времени нет на развлечения. Только если куда-то сходить, поужинать, в кино зайти. Или дома посмотреть игру Лиги чемпионов по футболу, какие-то хоккейные матчи.

— За кого болеете в футболе?

— За «Ливерпуль» с 2008-2009 года, как только начал что-то понимать в футболе. Была майка этого клуба с фамилией Стивена Джеррарда. Так и начал болеть.

— Вам какой «Ливерпуль» больше нравится: тот, что был при Джеррарде, или нынешний Юргена Клоппа?

— Нынешний. В плане атаки мне нравится Салах. А в обороне Ван Дейк. Два человека, знающих свое дело.

— Клуб как никогда близок к золоту чемпионата Англии, которое удавалось взять почти 30 лет назад. Или могут опять упустить его, как уже несколько раз случалось?

— Судя по их игре, надеюсь, в этот раз не упустят. Смотрю на качество футбола «Ливерпуля», и просто глаз радуется.