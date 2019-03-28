18:38 | Хоккей — КХЛ

Дацюк не сыграет против ЦСКА

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Нападающий СКА Павел Дацюк не сыграет в первом матче серии финала Западной конференции против ЦСКА. Напомним, что из-за травмы 40-летний форвард пропустил последнюю игру второго раунда против "Локомотива". Встреча начнется в 19.30 (мск).

Состав СКА:

вратари: Хелльберг, Шестеркин;

1-е звено: Гусев-Бывальцев-Плотников-Гавриков-Рунблад;

2-е звено: Кручинин-Мальцев-Барабанов-Хафизуллин-Белов;

3-е звено: Якупов-Коскиранта-Карпов-Зубарев-Зуб;

4-е звено: Тихонов-Каблуков-Кетов-Рукавишников-Жук.

Состав ЦСКА:

вратари: Сорокин, Юхансон;

1-е звено: Капризов-Вей-Григоренко-Нестеров-Блажиевский;

2-е звено: Хансен-Андронов-Карнаухов-Дальбек-Робинсон;

3-е звено: Попов-Шалунов-Окулов-Науменков-Марченко;

4-е звено: Калинин-Светлаков-Телегин-Ртищев.

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей

 

 

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