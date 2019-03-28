Дацюк не сыграет против ЦСКА

Нападающий СКА Павел Дацюк не сыграет в первом матче серии финала Западной конференции против ЦСКА. Напомним, что из-за травмы 40-летний форвард пропустил последнюю игру второго раунда против "Локомотива". Встреча начнется в 19.30 (мск).
Состав СКА:
вратари: Хелльберг, Шестеркин;
1-е звено: Гусев-Бывальцев-Плотников-Гавриков-Рунблад;
2-е звено: Кручинин-Мальцев-Барабанов-Хафизуллин-Белов;
3-е звено: Якупов-Коскиранта-Карпов-Зубарев-Зуб;
4-е звено: Тихонов-Каблуков-Кетов-Рукавишников-Жук.
Состав ЦСКА:
вратари: Сорокин, Юхансон;
1-е звено: Капризов-Вей-Григоренко-Нестеров-Блажиевский;
2-е звено: Хансен-Андронов-Карнаухов-Дальбек-Робинсон;
3-е звено: Попов-Шалунов-Окулов-Науменков-Марченко;
4-е звено: Калинин-Светлаков-Телегин-Ртищев.
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Первый матч финала Западной конференции.– Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 28 марта 2019 г.
Вперед, наш СКА! #ЦСКСКА pic.twitter.com/ppfsGgywxD
Представляем состав ЦСКА на первый матч Финала Запада#МЫЦСКА #ЦСКАрмия pic.twitter.com/zGIzwHByjD– ХК ЦСКА Москва (@hccska) 28 марта 2019 г.