Цулыгину понравилась игра «Салавата Юлаева» с «Ак Барсом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (3:1).

— С нашей стороны, это была хорошая и добротная игра, которая очень понравилась, — приводит слова тренера официальный сайт «Салавата». — Мы играли командой, единым целым, были друг за друга. Все звенья боролись, играли на победу и принимали правильные решения в сложных ситуациях. Естественно, полная арена — болельщики подгоняли, и где-то помогли эмоционально и дали игрокам энергию. Считаю, что ребята очень заслужили победу своей игрой.

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