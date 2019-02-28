ЦСКА – "Витязь": фрибеты до 1500 рублей от БК "Лига Ставок" новым клиентам

В четверг, 28 февраля, ЦСКА и "Витязь" проведут второй матч в четвертьфинале Западной конференции плей-офф КХЛ. Встреча пройдет в Москве, на "ЦСКА Арене".

Хозяева являются безусловными фаворитами в матче. Коэффициент на их победу в БК "Лига Ставок" составляет 1,22. Для сравнения, коэффициент на победу "Витязя" – 10,75. То есть со ставки в тысячу рублей клиенты могут выиграть 10 750 рублей. После первого матча, который закончился со счетом 4:0 в пользу красно-синих, от этой игры ждут неплохой результативности. Коэффициент на "Тотал" больше 4,0 голов – 1,65. Все коэффициенты указаны на исходы в основное время.

В стартовой игре преимущество ЦСКА было подавляющим. Во втором периоде армейцы смогли отличиться дважды в течение минуты, а всего нанесли по воротам 39 бросков против 10 у соперника. В концовке гости получились возможность сыграть в большинстве, но не только не сумели его реализовать, но и пропустили четвертую шайбу. Главный тренер подмосковной команды Валерий Белов после встречи заявил, что команда сделает выводы из допущенных ошибок. Убедиться в этом можно будет совсем скоро.

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