ЦСКА в четвертый раз обыграл «Торпедо» и вышел во второй раунд плей-офф

«Торпедо» на своем льду в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ уступило ЦСКА (2:3 ОТ). Армейцы выиграли серию и вышли во второй раунд плей-офф. Решающую шайбу забросил Кирилл Капризов.

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала

Западная конференция

«Торпедо» (Нижний Новгород) — ЦСКА — 2:3 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 0:1)

Голы: Геноуэй — 1 (Шенфельд, Жафяров), 38:37 — 1:0. Шредер — 1 (бол., Жафяров, Шенфельд), 42:12 — 2:0. Робинсон — 1 (Окулов), 46:08 — 2:1. Шалунов — 1 (Мамин, Марченко), 57:15 — 2:2. Капризов — 2 (бол., Вей, Слепышев), 62:02 — 2:3.

Вратари: Тихомиров — Сорокин.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 23 (4+8+10+1) — 30 (5+10+13+2).

Судьи: Бирин, Соин.

8 марта. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».

Счет в серии: 0-4 (0:3, 0:2, 1:2 ОТ)