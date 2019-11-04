ЦСКА уступил «Нефтехимику». Команда из Нижнекамска выиграла девятый матч подряд

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» принимал ЦСКА. Хозяева одержали победу со счетом 4:1.

Команда из Нижнекамска выиграла девятый матч подряд и набрала 31 очко. ЦСКА в последнее время чередует победу с поражениями, но все равно продолжает возглавлять турнирную таблицу.

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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — ЦСКА (Москва) — 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)

Голы: Пайгин — 4 (бол., Порядин, Мерфи), 9:17 — 1:0. Энлунд — 2 (Шарипзянов), 17:35 — 2:0. Вей — 10 (бол., Григоренко, Капризов), 40:30 — 2:1. Хайруллин — 4, 54:33 — 3:1. Шиксатдаров — 5 (п.в., Пайгин), 59:56 — 4:1.

Вратари: Шарыченков — Юханссон (59:12).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 23 (14+3+6) — 22 (6+10+6).

Судьи: Гофман, Сидоренко.

4 ноября. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».

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