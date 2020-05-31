ЦСКА предложил Шалунову 40 миллионов рублей за сезон. Раньше он получал 120
По информации «СЭ», ЦСКА предложил форварду Максиму Шалунова трехкратное понижение зарплаты. Раньше она составляла 120 миллионов рублей за сезон, сумма в новом контракте — 40 миллионов. Сам хоккеист рассматривает варианты продолжения карьеры в Северной Америке.
— Знаю, что в ЦСКА вам предложили трехкратное понижение зарплаты. Вас это удивило? Оскорбило? — вопрос Шалунову.
— Да потолок зарплат везде, сокращения идут.
— Но вас эта сумма не устроила?
— Не я разговаривал по суммам, но, судя по всему, мой агент не нашел понимание с клубом.
— Как вы отреагировали?
— Да не было никаких эмоций. Я уже для себя принял решение, так что просто укрепился в нем. Мне надо попробовать сыграть за океаном, воплотить мечту в реальность. Дело же не в деньгах совсем. Попытка, о которой мы вспомнили, не считается. Сейчас я стал другим. (Алексей Шевченко)