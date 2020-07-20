ЦСКА подтвердил возвращение Саморукова

Защитник Дмитрий Саморуков возвращается в ЦСКА. Соглашение с 21-летним воспитанником армейской школы рассчитано на один сезон — 2020/2021, сообщает сайт москвичей.

«Эдмонтон» выбрал Саморукова на драфте НХЛ 2017 года в третьем раунде под общим 84-м номером. В течение двух следующих сезонов защитник выступал в команде «Гелф Сторм». В 2019 году Дмитрий стал чемпионом ОХЛ, набрав в 24 матчах плей-офф 28 очков (10+18) при показателе полезности «плюс 18».

В сезоне-2019/2020 спортсмен провел 47 матчей в АХЛ за «Бейкерсфилд», в которых набрал 10 очков (2+8).

В составе сборной России для игроков 1999 года рождения защитник завоевал серебряные медали Мирового кубка вызова (2015), бронзовые медали молодежного чемпионата мира (2019), юниорского чемпионата мира (2017) и мемориала Глинки (2016).