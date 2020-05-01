ЦСКА подписал контракты с Шарыченковым и Локтионовым

Вратарь Александр Шарыченков и нападающий Андрей Локтионов заключили контракты на два года с ЦСКА, сообщает пресс-служба красно-синих. Соглашения хоккеистов с клубом рассчитаны до 2022 года.

28-летний Шарыченков в сезоне-2019/20 в состве «Нефтехимика» отразил 91.8 процента бросков, отыграл 3 матча на «0» при коэффициенте надежности — 2.29.

29-летний Локтионов провел 60 матчей за «Металлург» и набрал 15 (3+12) очков.