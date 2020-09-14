ЦСКА по буллитам победил «Барыс»

ЦСКА победил «Барыс» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

У хозяев отличился Никита Михайлис, у гостей — Александр Попов. Решающий буллит в активе Константина Окулова.

ЦСКА набрал 11 очков и лидирует в Западной конференции. У «Барыса» семь очков и шестое место на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Нур-Султан) — ЦСКА (Москва) — 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Михайлис — 5 (бол., Валк, Сведберг), 32:29 — 1:0. Попов — 1, 57:34 — 1:1.

Победный буллит: Окулов.

Вратари: Карлссон — Шарыченков.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 24 (3+12+8+1) — 27 (6+10+10+1).

Судьи: Сергеев, Суслов.

14 сентября. Нур-Султан. «Барыс-Арена».