ЦСКА по буллитам победил «Барыс»
19:03
ЦСКА победил «Барыс» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
У хозяев отличился Никита Михайлис, у гостей — Александр Попов. Решающий буллит в активе Константина Окулова.
ЦСКА набрал 11 очков и лидирует в Западной конференции. У «Барыса» семь очков и шестое место на Востоке.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Барыс» (Нур-Султан) — ЦСКА (Москва) — 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Михайлис — 5 (бол., Валк, Сведберг), 32:29 — 1:0. Попов — 1, 57:34 — 1:1.
Победный буллит: Окулов.
Вратари: Карлссон — Шарыченков.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 24 (3+12+8+1) — 27 (6+10+10+1).
Судьи: Сергеев, Суслов.
14 сентября. Нур-Султан. «Барыс-Арена».