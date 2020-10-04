ЦСКА одержал пятую победу подряд в КХЛ, обыграв «Авангард»

ЦСКА дома одержал победу над «Авангардом» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе армейцев шайбы забросили Максим Мамин (дважды), Николай Голдобин и Константин Окулов. У омичей — Оливер Каски и Егор Чинахов.

Для московской команды эта победа стала пятой подряд.

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Авангард» (Омск) — 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

Голы: Окулов — 4 (Шалунов, Мамин), 3:59 — 1:0. Мамин — 4 (Дальбек, Окулов), 27:30 — 2:0. Голдобин — 1 (Лайпсик, Робинсон), 37:30 — 3:0. Каски — 4 (Толчинский, Емелин), 47:59 — 3:1. Чинахов — 5 (Толчинский, Каски), 51:40 — 3:2. Мамин — 5 (п.в., Робинсон, Окулов), 59:07 — 4:2.

Вратари: Шарыченков — Гарипов (58:21 — 59:07, 59:20).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 20 (8+9+3) — 30 (7+9+14).

Судьи: Наумов, Оскирко.

4 октября. Москва. «ЦСКА Арена». 2453 зрителя.