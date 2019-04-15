ЦСКА объявил состав на матч с "Авангардом"

ЦСКА объявил состав на второй матч финальной серии Кубка Гагарина против "Авангарда". Он выглядит так:
Вратари: Сорокин, Юханссон;
Первое звено: Слепышев, Вей, Григоренко, Нестеров, Блажиевский;
Второе звено: Калинин, Андронов, Карнаухов, Дальбек, Робинсон;
Третье звено: Мамин, Шалунов, Окулов, Науменков, Марченко;
Четвертое звено: Капризов, Светлаков, Телегин, Ртищев, Романов.
Представляем состав ЦСКА на второй матч финала!#МЫЦСКА #ЦСКАрмия 🔴🔵 pic.twitter.com/wiEpSeZC76– ХК ЦСКА Москва (@hccska) 15 апреля 2019 г.
Счет в серии составляет 1-0 в пользу ЦСКА.
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