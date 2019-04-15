ЦСКА объявил состав на матч с "Авангардом"

ЦСКА объявил состав на второй матч финальной серии Кубка Гагарина против "Авангарда". Он выглядит так:

Вратари: Сорокин, Юханссон;

Первое звено: Слепышев, Вей, Григоренко, Нестеров, Блажиевский;

Второе звено: Калинин, Андронов, Карнаухов, Дальбек, Робинсон;

Третье звено: Мамин, Шалунов, Окулов, Науменков, Марченко;

Четвертое звено: Капризов, Светлаков, Телегин, Ртищев, Романов.

Счет в серии составляет 1-0 в пользу ЦСКА.

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