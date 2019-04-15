18:41 | Хоккей — КХЛ

ЦСКА объявил состав на матч с "Авангардом"

0
Обсудить

ЦСКА объявил состав на второй матч финальной серии Кубка Гагарина против "Авангарда". Он выглядит так:

Вратари: Сорокин, Юханссон;

Первое звено: Слепышев, Вей, Григоренко, Нестеров, Блажиевский;

Второе звено: Калинин, Андронов, Карнаухов, Дальбек, Робинсон;

Третье звено: Мамин, Шалунов, Окулов, Науменков, Марченко;

Четвертое звено: Капризов, Светлаков, Телегин, Ртищев, Романов.

Счет в серии составляет 1-0 в пользу ЦСКА

Все о КХЛ - здесь

Опрос

Кто выиграет финал Кубка Гагарина-2019 ЦСКА - "Авангард"?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Финал Кубка Гагарина-2019 ЦСКА - "Авангард"
Материалы других СМИ