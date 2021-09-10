ЦСКА одержал победу в матче с «Локомотивом»

ЦСКА победил «Локомотив» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Виктор Сведберг, Лукас Валльберг и Матвей Гуськов. У «Локо» забил Рид Буше.

ЦСКА набрал 8 очков и вышел на первое место в Западной конференции. У «Локо» 3 очка и десятое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

Голы: Сведберг — 1 (бол., Юртайкин, Андронов), 14:08 — 1:0. Валльмарк — 1 (бол., Гилмор, Слепышев), 14:36 — 2:0. Гуськов — 2 (бол., Нестеров, Валльмарк), 21:14 — 3:0. Буше — 1 (Петерссон), 39:47 — 3:1.

Вратари: Федотов — Паскуале.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 25 (15+6+4) — 37 (7+22+8).

Судьи: Наумов, Сидоренко.

10 сентября. Москва. «ЦСКА Арена».