ЦСКА одержал победу в матче с «Локомотивом»
22:00
ЦСКА победил «Локомотив» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей отличились Виктор Сведберг, Лукас Валльберг и Матвей Гуськов. У «Локо» забил Рид Буше.
ЦСКА набрал 8 очков и вышел на первое место в Западной конференции. У «Локо» 3 очка и десятое место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)
Голы: Сведберг — 1 (бол., Юртайкин, Андронов), 14:08 — 1:0. Валльмарк — 1 (бол., Гилмор, Слепышев), 14:36 — 2:0. Гуськов — 2 (бол., Нестеров, Валльмарк), 21:14 — 3:0. Буше — 1 (Петерссон), 39:47 — 3:1.
Вратари: Федотов — Паскуале.
Штраф: 10 — 10.
Броски: 25 (15+6+4) — 37 (7+22+8).
Судьи: Наумов, Сидоренко.
10 сентября. Москва. «ЦСКА Арена».
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