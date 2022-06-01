ЦСКА интересуется Голышевым

По информации «СЭ», ЦСКА претендует на форварда «Автомобилиста» Анатолия Голышева.

Нападающий является ограниченно свободным агентом, он не принял предложение уральского клуба о контракте. Команды ведут переговоры о возможном обмене.

27-летний форвард выступает за «Автомобилист» с 2013 года. В прошедшем сезоне КХЛ он сыграл за команду шесть матчей и набрал 2 (1+1) очка.