Заслуженный тренер России Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» отреагировал на переход двукратного чемпиона мира Александра Радулова в «Ак Барс». Об этом сообщил агент игрока Юрий Николаев.

«Все всегда возвращаются куда-то. В возращении Александра нет ничего особенного. Видимо, у него там закончился контракт, и те предложения, которые были сделаны, не устроили его. Может, он и сам хотел уже вернуться в отчий дом. Насколько этот переход будет ярким? Сложно сказать. Все-таки там и здесь немножко другой хоккей. Думаю, что благодаря характерным данным, Александр быстро справится со всеми проблемами, которые будут. Ему предстоит доказывать самому себе и болельщикам, что он тот же Александр Радулов, которого видели болельщики раньше, это уже в его руках. Здесь кроме него никто не поможет: ни бог, ни царь и ни герой», — сказал Плющев корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Соглашение экс-нападающего «Далласа» с казанским клубом рассчитано на два года.

В сезоне-2021/22 Радулов набрал 22 (4+18) очка в 71 матче за «Даллас» в регулярном чемпионате НХЛ.