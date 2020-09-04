ЦСКА дома обыграл «Сочи»

ЦСКА победил «Сочи» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе армейцев шайбы забрасывали Константин Окулов, Мэт Робинсон и Павел Карнаухов. У сочинцев забил Маркус Нильссон.

ЦСКА набрал три очка и на данный момент лидирует в Западной конференции. «Сочи» пока очков не имеет и занимает девятую позицию.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Сочи» — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Голы: Нильссон — 1 (Климонтов, Мироманов), 28:37 — 0:1. Окулов — 1 (Дальбек, Мамин), 35:31 — 1:1. Робинсон — 1, 40:31 — 2:1. Карнаухов — 1 (мен., Шарыченков), 42:55 — 3:1.

Вратари: Шарыченков — Лассинантти (59:17).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 23 (8+8+7) — 14 (3+6+5).

Судьи: Ромасько, Спирин.

4 сентября. Москва. «ЦСКА Арена».