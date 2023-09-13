«Сочи» вырвал победу у «Северстали» в овертайме

«Сочи» на выезде одержал победу над «Северсталью» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:4 ОТ.

У сочинского клуба в основное время дубли оформили Тимур Хафизов и Джесси Грэм. В овертайме отличился Сергей Попов.

За череповецкую команду две шайбы забросил Александр Скоренов и еще по одной — Дмитрий Моисеев и Егор Степанов.

«Сочи» расположился на 5-й позиции в турнирной таблице Западной конференции, набрав 6 очков в 6 встречах. «Северсталь» занимает 7-е место (5 очков в 4 играх).

15 сентября «Сочи» дома сыграет с «Сибирью», а клуб из Череповца 16-го числа отправится в гости к «Витязю».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Сочи» — 4:5 ОТ (0:0, 3:1, 1:3, 0:1)

Голы: Моисеев — 3 (Давыдов, Лишка), 25:42 — 1:0. Хафизов — 2 (бол.), 28:44 — 1:1. Скоренов — 1 (бол., Иванцов, Ильин), 31:45 — 2:1. Скоренов — 2 (бол., Буренов, Степанов), 33:48 — 3:1. Грэм — 2 (Криштоф, Мичков), 42:47 — 3:2. Грэм — 3 (бол., Криштоф), 57:11 — 3:3. Хафизов — 3 (бол., Тянулин, Мичков), 57:32 — 3:4. Степанов — 4 (Токранов, Скоренов), 58:20 — 4:4. Попов — 1, 63:39 — 4:5.

Вратари: Шугаев — Бердин.

Штраф: 8 — 7.

Броски: 43 (13+15+12+3) — 26 (5+6+12+3).

Судьи: Гамалей, Сергеев.

13 сентября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 4002 зрителя.