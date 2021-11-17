ЦСКА по буллитам проиграл «Динамо» в московском дерби

ЦСКА по буллитам уступил московскому «Динамо» (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев отличились Семен Панкратов и Константин Окулов. У гостей забивали Вадим Шипачев и Денис Рашевский. Шипачев забросил 250-ю шайбу в КХЛ и стал лучшим снайпером за историю выступления клуба в лиге.

В овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Динамо» (Москва) тренерский штаб армейцев пошел на очень нестандартный ход: за минуту и 15 секунд до конца заменил вратаря четвертым полевым игроком. Не реализовав два голевых момента, ЦСКА едва не пропустил в концовке после ошибки защитника хозяев Никиты Нестерова.

В итоге победитель был определен в серии буллитов. Решающий бросок в активе Эрика О'Делла. ЦСКА имеет 38 очков и занимает четвертое место на Западе. У динамовцев столько же очков и третье место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Москва) — 2:3 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Панкратов — 1 (Светлаков, Нестеров), 18:15 — 1:0. Шипачев — 15 (Миронов, Галиев), 35:42 — 1:1. Рашевский — 15 (О`Делл, Линдберг), 54:13 — 1:2. Окулов — 6 (Каменев, Слепышев), 57:57 — 2:2.

Победный буллит: О`Делл.

Вратари: Федотов — Бочаров.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 33 (12+7+9+5) — 22 (6+11+4+1).

Судьи: Бирин, Раводин.

17 ноября. Москва. «ЦСКА Арена».