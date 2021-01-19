Чибисов пропустит матч с «Локомотивом» из-за повреждения

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Андрей Чибисов из-за повреждения пропустит матч регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива», сообщает клубная пресс-служба.

Кроме него, в состав не попал Тэйлор Бек, которого во втором звене нападения заменит Николай Кулемин.

Матч «Металлург» — «Локомотив» начнется в 17.00 (мск). На данный момент магнитогорцы занимают четвертое место на «Востоке» с 59 очками, у ярославец 63 очка и третье место на «Западе».