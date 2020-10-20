Чехович стал игроком «Торпедо»
11:43
Форвард системы клуба НХЛ «Сан-Хосе» Иван Чехович до конца текущего сезона будет защищать цвета «Торпедо» в КХЛ, сообщает сайт нижегородцев.
21-летний форвард является воспитанником екатеринбургского хоккея. На протяжении последних четверых сезонов Чехович выступал в Северной Америке.
Прошлый сезон игрок провел в АХЛ, выступая за фарм-клуб «Сан-Хосе». В 42 играх нападающий набрал 12 (4+8) очков.
Дополнительная информация:
http://www.hctorpedo.ru/16437-molodoj-forvard-sistemy-san-hose-sharks-popolnil-torpedo.html
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