Чехович стал игроком «Торпедо»

Форвард системы клуба НХЛ «Сан-Хосе» Иван Чехович до конца текущего сезона будет защищать цвета «Торпедо» в КХЛ, сообщает сайт нижегородцев.

21-летний форвард является воспитанником екатеринбургского хоккея. На протяжении последних четверых сезонов Чехович выступал в Северной Америке.

Прошлый сезон игрок провел в АХЛ, выступая за фарм-клуб «Сан-Хосе». В 42 играх нападающий набрал 12 (4+8) очков.