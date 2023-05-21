Шипачев рассказал, почему сорвался на журналистов

Центрфорвард «Ак Барса» Вадим Шипачев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, почему грубо ответил журналисту во время пресс-подхода.

— Вам все время кажется, что вас кто-то критикует. Даже в сезоне вы один раз сорвались на журналистов. Что это было?

— Это были нервы. Может, человек меня похвалить хотел, но с горячки я этого не понял. Накопились негативные эмоции. Я извинился перед журналистом. В любой ситуации я не имею права так делать. После ваших замечаний я осознал, что сделал что-то не то. Получилось, что один раз в сезоне я все же сорвался.

— А хотелось еще?

— Конечно. Иногда ведь бывают просто глупые вопросы, но на них надо отвечать.

— Например?

— Одна из последних пресс-конференций: на ней сидели я, Лукоянов и Галимов. И Артема спросили, когда наконец ты забьешь гол. У тебя, мол, 8 игр и 0+0. Даже мне обидно слушать такое, хотя и вопрос не мне. Зачем вы позвали человека? Чтобы его отчитать? Галимов играет в оборонительном звене, вся их игра заточена под оборону. Что он должен ответить? Я — плохой игрок?

— Объяснить. Вам уже много лет, вы где только не играли. И каждый год вас критикуют.

— Был такой период, когда вообще ничего не шло, все только нагнеталось. Слухи про кланы, увольнение тренера. Из-за этого чуть вскипел.