Шипачев рассказал, почему сорвался на журналистов
Центрфорвард «Ак Барса» Вадим Шипачев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, почему грубо ответил журналисту во время пресс-подхода.
— Вам все время кажется, что вас кто-то критикует. Даже в сезоне вы один раз сорвались на журналистов. Что это было?
— Это были нервы. Может, человек меня похвалить хотел, но с горячки я этого не понял. Накопились негативные эмоции. Я извинился перед журналистом. В любой ситуации я не имею права так делать. После ваших замечаний я осознал, что сделал что-то не то. Получилось, что один раз в сезоне я все же сорвался.
— А хотелось еще?
— Конечно. Иногда ведь бывают просто глупые вопросы, но на них надо отвечать.
— Например?
— Одна из последних пресс-конференций: на ней сидели я, Лукоянов и Галимов. И Артема спросили, когда наконец ты забьешь гол. У тебя, мол, 8 игр и 0+0. Даже мне обидно слушать такое, хотя и вопрос не мне. Зачем вы позвали человека? Чтобы его отчитать? Галимов играет в оборонительном звене, вся их игра заточена под оборону. Что он должен ответить? Я — плохой игрок?
— Объяснить. Вам уже много лет, вы где только не играли. И каждый год вас критикуют.
— Был такой период, когда вообще ничего не шло, все только нагнеталось. Слухи про кланы, увольнение тренера. Из-за этого чуть вскипел.
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3