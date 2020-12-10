Бывший нападающий московского «Динамо»: «В 14 лет у нас появился второй тренер. Он состоял в одной из ОПГ»

Бывший нападающий московского «Динамо» Максим Пестушко в интервью «СЭ» вспомнил о том, как занимался в школе нижнекамского «Нефтехимика».

— Когда нам было лет в 14, у нас появился второй тренер. Насколько я знаю, он состоял в одной из ОПГ. По большому счету, он защищал нас от улицы, решал проблемы, которые возникали в школе. После этого к нам больше не цеплялись.

— Почему остались в Нижнекамске?

— В 11 лет я просто не мог каждый день ездить на автобусе из города в город. Жил по семьям у ребят. У кого-то три недели, максимум — в одной семье я жил четыре месяца.Два года я так жил. Потом второй тренер снял квартиру для меня. Раз в неделю приезжала мама и готовила на неделю. Так что я стал самостоятельным лет в 13.

— Это помогло в дальнейшем?

— Конечно, лет в 16 я перестал бояться ответственности. Когда ребенок долго живет с родителями, за него принимают решения.

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