Бывший игрок КХЛ прокомментировал игру молодежной сборной России

Бывший нападающий московского «Динамо», «Нефтехимика» и «Авангарда» Максим Пестушко поделился мнением об игре молодежной сборной России на Кубке Карьялы.

— Психология — один из важнейших факторов в хоккее, если не самый важный. Если у человека все хорошо, он чувствует уверенность, доверие, он может горы свернуть.

В этом плане показательным был последний этап Евротура, который выиграла молодежная сборная России. Я спрашивал у Ильи Сафонова, который играл там: «Ларионов дал вам смело ошибаться?». Он ответил: «Да». Там ведь были серьезные ошибки, в КХЛ больше половины тренеров надолго посадили бы в запас за такое. Молодежи нужно давать ошибаться, без этого они не научатся играть.

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