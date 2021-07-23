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Михал Йордан: «Бартошак «с приветом», в хорошем смысле»

21:09
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Защитник «Амура» и сборной Чехии Михал Йордан рассказал о своей травме, а также поделился мнением о голкипере Патрике Бартошаке.

— После сезона я играл за сборную. К сожалению, за три дня до чемпионата мира получил травму, четыре недели ничего не делал. Потом начал готовиться.

12 июля вышел на лед. Через несколько дней приступлю к полноценным тренировкам с командой, — цитирует Йордана сайт КХЛ.

— Наверняка переживал по поводу травмы.

— В эмоциональном плане было непросто. Но это все жизнь. Травмы случаются. Я старался отдыхать, не форсировать время и полноценно восстановиться. Хорошо, что у меня после реабилитации осталось время поработать и подготовиться к сезону.

— Думаешь о перспективе ЧМ в следующем году?

— Посмотрим, как будет. Главное — выполнить задачу в нашем чемпионате. У нас хорошая команда, с хорошими тренерами. Будем играть и выигрывать.

— Что скажешь о новых легионерах?

— Они все хорошие парни. В Чехии спрашивали меня о Хабаровске, и знаю — они рады оказаться здесь. Самый веселый из них Патрик Бартошак. Все вратари немного другие, а есть «с приветом», в хорошем смысле, вот он такой. Будет весело с ним. Для него это первый опыт выступления в КХЛ, надеюсь, он войдет в игру.

Дополнительная информация:

https://www.hcamur.ru/news/item/mihal-jordan-posle-reabilitacii-ostalos-vremya-porabotat-i-podgotovitsya-k-sezonu/

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Иван Шитик все материалы автора

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