Бывший хоккеист "Сибири" приговорен к условному сроку по делу о наркотиках

Нападающий "Филадельфии" Йори Лехтеря получил условный срок по делу о наркотиках, сообщает italehti.fi. Районный суд в Финляндии в решении указал, что хоккеист приобрел наркотики летом 2018 года.

По данным суда, Лехтеря хранил у себя 6 граммов кокаина и пытался приобрести еще 1 грамм. Финский игрок выступал на заседании суда только как покупатель. Главе группировки, который продавал наркотики, дали 10 лет тюремного заключения.

Условный срок Лехтери закончится 31 октября 2021 года. Это не помешает хоккеисту выступать за "Флайерз".

Ранее нападающий играл за "Локомотив" и "Сибирь" в КХЛ. В 178 матчах Лехтеря набрал 153 (55+98) очка.