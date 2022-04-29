Бабаев: «Сокращение лимита на легионеров в КХЛ станет большой ошибкой»

Агент Шуми Бабаев прокомментировал возможное снижение лимита на легионеров в КХЛ до трех игроков.

«Я считаю, что ни в коем случае нельзя сокращать количество легионеров, надо, наоборот, усиливать их качество. В последнее время в КХЛ и так практически нет «левых» иностранцев, все они более-менее нормального уровня. Так что сокращение лимита станет очень большой ошибкой, из-за которой мы многое потеряем», — цитирует Бабаева betOn.

Он также рассказал, кто именно лоббирует снижение лимита.

«Я понимаю, какие команды лоббируют такой лимит, для чего они это делают, и, главное, кто за ними стоит. Некие псевдоагенты, которые рассказывают сказки, что молодежи надо давать играть в России. Вот только они молчат о том, что увозят ребят пачками в Северную Америку, а потом парни гниют там брошенные на произвол судьбы где-нибудь в лиге Восточного побережья или и вовсе в юниорских лигах», — добавил Бабаев.

19 апреля ФХР отправила предложение в Минспорт о сокращении числа легионеров в заявках команд с пяти до трех.

Отметим, что в настоящий момент российские клубы КХЛ могут заявлять на игру до пяти иностранных игроков.