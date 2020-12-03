Бывальцев: «В СКА все зависело от меня»
16:16
Форвард «Трактора» Алексей Бывальцев назвал причины, по которым не смог закрепиться в составе СКА. Россиянин защищал цвета петербуржцев в сезоне-2018/19.
— Лучше играть надо было просто. Тогда все было бы нормально, — цитируют «Известия» Бывальцева. — Но, повторюсь, не справился. В первую очередь психологически. Это был мой первый опыт в топ-клубе. Оказалось, был плохо подготовлен к этому. Всё зависело только от меня.
Дополнительная информация:
iz.ru/1094127/aleksei-fomin/v-ska-vse-zaviselo-tolko-ot-menia
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