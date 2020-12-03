Бывальцев: «В СКА все зависело от меня»

Форвард «Трактора» Алексей Бывальцев назвал причины, по которым не смог закрепиться в составе СКА. Россиянин защищал цвета петербуржцев в сезоне-2018/19.

— Лучше играть надо было просто. Тогда все было бы нормально, — цитируют «Известия» Бывальцева. — Но, повторюсь, не справился. В первую очередь психологически. Это был мой первый опыт в топ-клубе. Оказалось, был плохо подготовлен к этому. Всё зависело только от меня.