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Бывальцев: «В СКА все зависело от меня»

16:16
Алексей Бывальцев. Фото "Известия"
Алексей Бывальцев. Фото "Известия"
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Форвард «Трактора» Алексей Бывальцев назвал причины, по которым не смог закрепиться в составе СКА. Россиянин защищал цвета петербуржцев в сезоне-2018/19.

— Лучше играть надо было просто. Тогда все было бы нормально, — цитируют «Известия» Бывальцева. — Но, повторюсь, не справился. В первую очередь психологически. Это был мой первый опыт в топ-клубе. Оказалось, был плохо подготовлен к этому. Всё зависело только от меня.

Дополнительная информация:

iz.ru/1094127/aleksei-fomin/v-ska-vse-zaviselo-tolko-ot-menia

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