Быков считает справедливой тройку «Лучших тренеров России» по версии журналистов

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал «СЭ» результаты премии «Лучший хоккеист России». В номинации «Лучший тренер» победил специалист ЦСКА Сергей Федоров, а Игорь Ларионов («Торпедо») и Зинэтула Билялетдинов («Ак Барс») заняли второе и третье место соответственно.

«Проще было бы озвучить тройку тренеров. Это было бы более справедливо, чем расставлять по номерам. Но я полностью согласен с нынешней тройкой — Федоров, Ларинов и Билялетдинов», — сказал Быков «СЭ».

«Лучший хоккеист России» — масштабный проект «Спорт-Экспресса», в котором приняли участие все крупнейшие российские спортивные СМИ. Это первая в истории премия, которая определила лучшего игрока сезона в нашей стране, причем единственным критерием было гражданство РФ — голосовать можно было как за представителей КХЛ, так и НХЛ (а потенциально и любой другой лиги мира).