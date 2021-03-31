Буше заявил, что «Авангард» готов к серии с «Ак Барсом»

Нападающий «Авангарда» Рид Буше рассказал о подготовке к финальной серии Восточной конференции против «Ак Барса».

«Подготовка идет хорошо, были синяки и травмы, но они незначительны. Мы все готовы к «Ак Барсу». Настраиваемся на отличную серию. «Ак Барс» — очень сильная команда. Мы уверены, что будет очень интересно. Я стараюсь играть так же, как играл на протяжении всей своей карьеры. Сначала у меня были недочеты, но я работаю над собой», — сказал Буше.

В этом розыгрыше плей-офф Буше набрал 8 (4+4) очков в 8 встречах. Первый матч серии «Ак Барс» — «Авангард» пройдет 3 апреля в Казани.

(Ангелина Коляда, Вероника Ротенберг)