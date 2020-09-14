Буше объяснил свой переход в «Авангард»

Нападающий «Авангарда» Рид Буше в интервью «Известиям» рассказал, как принял решение продолжить карьеру в КХЛ. 27-летний американец несколько лет был в «Ванкувере», но в прошлом сезоне играл только в АХЛ.

— Долго принимали решение отправиться в Россию играть в КХЛ?

— Решил так не сразу, но и не могу сказать, что думал долго. Сейчас в лигах Северной Америки много неопределенности, поэтому я поехал в Россию. Возможность приехать появилась еще в начале лета, и я решил ее не упускать. Конечно, мне трудно было оставить семью — они сюда еще не приехали, но думаю, когда мы все соберемся в России, будет здорово.

— Уже думаете о возвращении в НХЛ в следующем сезоне?

— Я всегда мечтал об игре в НХЛ. С тех самых пор, как начал играть в хоккей, я мечтал быть хоккеистом НХЛ. Пока еще моя мечта не сбылась, я лишь прикоснулся к ней, но пока она не исполнилась полностью. Однако сейчас я хотел приехать сюда в «Авангард» и сделаю всё, чтобы эта команда выигрывала, а на следующий год попытаюсь попасть в НХЛ.