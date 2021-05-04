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Бурмистров продлил контракт с «Ак Барсом» на два года

20:30
Александр Бурмистров. Фото ХК «АК Барс».
Александр Бурмистров. Фото ХК «АК Барс».
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Нападающий Александр Бурмистров продолжит выступать за «Ак Барс». Новый контракт с игроком рассчитан до завершения сезона 2022/23, сообщает сайт казанцев.

В прошедшей регулярке Бурмистров набрал 17 (6+11) очков в 44 играх. В плей-офф форвард сделал две голевые передачи в 12 матчах.

Александр — воспитанник «Ак Барса». Предстоящий сезон станет для него седьмым в команде. Всего в составе «барсов» нападающий провел 241 матч и набрал 103 (33+70) очка. В 2018 году Бурмистров стал обладателем Кубка Гагарина, в 2021-м — бронзовым призером чемпионата России.

«Это не «Авангард» выиграл, а мы проиграли». Бурмистров — о финале «Востока», новом контракте и легионерах

Дополнительная информация:

https://www.ak-bars.ru/news/20746

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