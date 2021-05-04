Бурмистров продлил контракт с «Ак Барсом» на два года

Нападающий Александр Бурмистров продолжит выступать за «Ак Барс». Новый контракт с игроком рассчитан до завершения сезона 2022/23, сообщает сайт казанцев.

В прошедшей регулярке Бурмистров набрал 17 (6+11) очков в 44 играх. В плей-офф форвард сделал две голевые передачи в 12 матчах.

Александр — воспитанник «Ак Барса». Предстоящий сезон станет для него седьмым в команде. Всего в составе «барсов» нападающий провел 241 матч и набрал 103 (33+70) очка. В 2018 году Бурмистров стал обладателем Кубка Гагарина, в 2021-м — бронзовым призером чемпионата России.

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