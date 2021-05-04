Педан стал игроком московского «Динамо»

Экс-защитник «Ак Барса» Андрей Педан официально стал игроком московского «Динамо». Одностороннее соглашение 27-летнего хоккеиста со столичным клубом рассчитано на два сезона.

Педан в минувшем сезоне набрал 17 (6+11) очков в 52 встречах регулярного чемпионата КХЛ, а также отметился тремя (1+2) баллами в 14 играх плей-офф. В КХЛ за казанцев он выступал с 2018 года, до этого всю карьеру провел в Северной Америке.